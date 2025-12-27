Democrazia partecipata oltre 800 voti per 20 progetti | c’è ancora tempo per scegliere il vincitore
Sono già più di 800 i cittadini che hanno votato per i progetti di Democrazia partecipata del Comune di Agrigento. In tutto sono 20 le proposte in gara presentate da singoli cittadini e associazioni. C’è tempo fino a domani, 28 dicembre, alle 12 per esprimere la propria preferenza tramite l’app. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
