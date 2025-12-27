Sono già più di 800 i cittadini che hanno votato per i progetti di Democrazia partecipata del Comune di Agrigento. In tutto sono 20 le proposte in gara presentate da singoli cittadini e associazioni. C’è tempo fino a domani, 28 dicembre, alle 12 per esprimere la propria preferenza tramite l’app. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

© Agrigentonotizie.it - Democrazia partecipata, oltre 800 voti per 20 progetti: c’è ancora tempo per scegliere il vincitore

Leggi anche: Democrazia partecipata 2025, scelti i tre progetti vincitori

Leggi anche: Democrazia partecipata, al via le votazioni per i progetti del Comune

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Campobello di Licata, Democrazia partecipata: vince il progetto “”Campobello Si-Cura”” della Misericordia #CampobelloDiLicata #Cronaca - facebook.com facebook