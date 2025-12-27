Delitto Garlasco youtuber | video di Sempio in pc Chiara Poggi accesso al computer dopo l’omicidio

Ancora una novità sul delitto di Garlasco. “La mia redazione ha ricevuto pochi giorni fa un video incredibile, realizzato da Marco Poggi, che mostra Andrea Sempio, con altri amici, nel marzo del 2007. Video inediti presenti sul pc di Chiara Poggi, nella sua cartella documenti. Un video grazie al quale abbiamo scoperto un accesso al pc di Chiara, il giorno dopo la sua morte, mentre la casa era sotto sequestro”. A dirlo la youtuber Francesca Bugamelli che ha pubblicato sul suo canale ‘Bugalalla Crime’ le immagini in questione, parlandone con Alberto Porta e Daniele Occhetti, gli ingegneri che analizzarono il computer di Chiara Poggi nel 2009. 🔗 Leggi su Lapresse.it

