Decorazioni natalizie e giocattoli | sequestrati 30mila articoli pericolosi da negozi e mercatini

Decine di migliaia di articoli potenzialmente pericolosi sono stati sequestrati dai militari della Guardia di Finanza. Non avevano l'etichetta. Materiale elettrico e articoli per la casa: a Firenze sequestrati 800mila articoli pericolosi. Blitz della guardia di finanza: sequestrati 90mila giocattoli ed articoli natalizi. Roma, sequestrati giochi e addobbi di Natale non a norma; Natale "tarocco" sventato: sequestrati 200mila euro di addobbi, giocattoli e marchi falsi; Decorazioni e addobbi natalizi non sicuri in un negozio di Milano, sequestrati oltre 15mila pezzi; Controlli della Guardia di Finanza: sequestrati migliaia di prodotti tra cui giochi e addobbi di Natale. Decorazioni natalizie, giocattoli e cosmetici: sequestrati 30mila articoli pericolosi - Decine di migliaia di articoli potenzialmente pericolosi sono stati sequestrati dai militari della Guardia di Finanza.

Sequestrati 30mila prodotti pericolosi per la salute - Se approvi il giornalismo senza padroni, abituato a dire la verità, la tua donazione è un aiuto ... corrieredellacalabria.it

A Rieti sequestrati oltre 30 mila articoli pericolosi per la salute - RIETI (ITALPRESS) – Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale Rieti, presso vari esercizi commerciali e mercatini della provincia hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro amministrativo oltre 30. italpress.com

