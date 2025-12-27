Le storie delle persone che finiscono vittime dei giri della prostituzione, da fuori, sembrano quasi tutte somigliarsi tra loro. Violenze, abusi, marginalizzazione, povertà estrema. Non fa differenza che si arrivi dal Brasile, dalla Nigeria, dalla Romania o dalla Costa D’Avorio. Lo stato di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Leggi anche: Condannata per tratta di persone, riduzione in schiavitù e sfruttamento della prostituzione: faceva la badante in Umbria

Leggi anche: Italia e Romania: smantellata organizzazione dedita alla tratta di esseri umani e sfruttamento della prostituzione, 21 arresti

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Debiti, violenze e aborti clandestini: cosa c'è dietro la tratta della prostituzione (anche online) in Romagna; Costrette a vendere il nostro corpo tra stupri, debiti e aborti clandestini: come funziona la tratta della prostituzione in Romagna.

Aborti clandestini. Viora (Aogoi): “L’unica arma è la prevenzione: più counselling, più contraccezione responsabile e gratuita” - Per la presidente dei ginecologi italiani “è responsabilità precipua dei ginecologi ricordare a tutti che il vero terreno sul quale gli aborti clandestini possono essere contrastati e ridotti è quello ... quotidianosanita.it

Aborto. Rostan (LeU): “Difendere la 194 e agire sulle cause principali come la violenza e la precarietà economica. Servono misure a sostegno della natalità” - La deputata interviene nel dibattito di questi giorni dopo la mozione della Lega a Verona e le dichiarazioni di ieri di Papa Francesco. quotidianosanita.it

Debito Bancario. . Dai troppi debiti si può uscire! . . #debiti #sovraindebitamento #natale2025 - facebook.com facebook