Secondo il presidente della Regione Michele de Pascale, l’emergenza è passata senza far danni anche grazie ai lavori che sono stati fatti dopo gli stanziamenti seguiti all’alluvione di due anni e mezzo fa. "Piogge simile al 2023, ma a differenza di allora, questa volta il sistema ha tenuto, non si sono registrate tracimazioni né rotture arginali: un segnale importante, frutto anche degli interventi realizzati e sintomo dell’urgenza di realizzarne moltissimi altri". Di altro tenere le parole di Elena Ugolini, sfidante di de Pascale. al voto e a capo dell’opposizione: "Il giorno di Natale mi sono arrivati tanti messaggi di paura dai miei amici alluvionati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - De Pascale: "Il sistema stavolta ha tenuto". Ugolini: "Si va avanti a spot, senza piani"

Leggi anche: Finale di Coppa Davis, Italia avanti 1-0. Cobolli-Munar: adesso si va avanti senza break | Live 1-6, 6-5

Leggi anche: Asp Palermo, presentati i piani di prevenzione: "Malattie professionali e tumori in aumento, il sistema va rafforzato"

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

De Pascale: Il sistema stavolta ha tenuto. Ugolini: Si va avanti a spot, senza piani; De Pascale, 'situazione simile al 2023, stavolta i fiumi hanno tenuto'; Maltempo Emilia Romagna: fiumi tornati sotto la soglia d’allarme, rientrano gli evacuati.

De Pascale, 'situazione simile al 2023, stavolta i fiumi hanno tenuto' - "La circolazione atmosferica che ha interessato la regione in questi giorni è risultata simile a quella del 2023, con piogge estremamente abbondanti e insistenti. ansa.it