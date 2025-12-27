De Martino | Mi porto il lavoro a casa E a Natale gioca ad ‘Affari Tuoi’
(Adnkronos) – Nessuna tregua per Stefano De Martino: il lavoro lo chiama anche durante le feste. Il conduttore di Affari Tuoi ha festeggiato il Natale con la sua famiglia, ma non ha rinunciato a vestire nuovamente i panni da conduttore. Su Instagram ha condiviso un video in cui è circondato dai pacchi del celebre game show . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Leggi anche: Affari Tuoi, si gioca in tre ma 50000 euro sfumano: De Martino decisivo
Leggi anche: Stefano De Martino gioca la carta della prima serata: le voci su Affari Tuoi
Stefano De Martino mostra la sua nuova casa di Milano: foto; Chalet Ciro a Mergellina, addio al fondatore Antonio De Martino; Addio allo storico patron dello Chalet Ciro: lutto nel mondo dell'imprenditoria napoletana; E' come Stefano De Martino, Andrea Delogu incorona Nikita Perotti a La volta buona.
De Martino: “Mi porto il lavoro a casa”. E a Natale gioca ad ‘Affari Tuoi’ - Il conduttore di Affari Tuoi ha festeggiato il Natale con la sua famiglia, ma non ha rinunciato a ... sassarinotizie.com
Napoli - Porto di Napoli - Panoramica di piazza Municipio e San Martino dalla Stazione Marittima, foto datata anni '50. #Napoli #Naples #Napoles #Neapel # # # #photo #photooftheday #wonderful #shoot #pics #photographer #Napolidiu - facebook.com facebook
+++ NUOVO VIDEO, VI PORTO CON ME A FUNGHI+++ Ordinale, Cardinale o Cimballo, detto anche Fungo di San Martino. Infund... youtu.be/en5aoVYlMEcsi… via @YouTube x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.