De Laurentiis non molla l’obiettivo di blindare Antonio Conte

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il patron azzurro vuole il tecnico salentino sulla panchina azzurra anche per la prossima stagione. Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, studia per prolungare il . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

Leggi anche: De Laurentiis pronto al rinnovo con adeguamento per Antonio Conte

Leggi anche: Conte e De Laurentiis, incontro nei prossimi giorni: «Ma Antonio non presenterà dimissioni»

Stadio Napoli, De Laurentiis non molla: la Zes convoca il vertice - Il giallo della doppia convocazione delle Conferenza decisoria della Zes sul progetto definitivo dello stadio al Caramanico che intende costruire Patron Aurelio De Laurentiis, apre scenari da campagna ... ilmattino.it

