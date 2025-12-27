De Biasi | Cremonese Nicola da giocatore era straordinario

A StileTv, nel corso della trasmissione Salite Sulla Giostra di Raffaele Auriemma, è intervenuto Gianni De Bia si, allenatore ed ex tecnico di David Nicola, attuale coach della Cremonese. Queste le sue parole: “Davide Nicola da giocatore era straordinario. Dotato di una leadership incredibile, serviva molto da collante nello spogliatoio ed è un giocatore con il quale ho avuto un rapporto molto bello. Il Napoli visto in Supercoppa ha dimostrato che ha tantissima qualità, ha qualche defezione ma è una grande rosa. Conte sta adoperando nella maniera migliore. Quando tu perdi ad Udinese e poi batti il Milan quattro giorni dopo significa che il focus è già posizionato in questo grande obiettivo. 🔗 Leggi su Parlami.eu

