Ddl Corte Conti Mantovano | Nessuna vendetta per stop a Ponte sullo Stretto dirlo è forzatura – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 27 dicembre 2025 “Non c’è unanimità di dissensi tra i giudici contabili, più di uno di loro ha manifestato favore nei confronti della riforma, soprattutto nella parte di approfondimento che ha avuto alla Camera, vi è stata una costante interlocuzione con rappresentanti della corte dei conti che ha permesso di modificare più di una delle norme dell’impostazione originaria. Non c’è nessuna vendetta perché l’iter di questa riforma parte all’incirca due anni fa. In Senato è approdata nel marzo di quest’anno, vi è stata una serie di audizioni, legarla al provvedimento della magistratura contabile sul Ponte dello stretto che è intervenuto poco più di un mese fa mi sembra, per usare un eufemismo, una forzatura”. 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche: Corte Conti, Mantovano: nessuna vendetta per Ponte, dirlo è forzatura
Leggi anche: Ddl Corte dei Conti passa al Senato, Mantovano: “Non è vendetta per il Ponte sullo Stretto”
Corte dei conti e data del voto doppio blitz sulla giustizia; La riforma della Corte dei Conti, al Senato l'ultimo atto; Mantovano, è forzatura definire ddl Corte dei Conti una vendetta; Ddl Corte dei Conti: domani in Senato atteso il via libera definitivo alla riforma.
Ddl Corte Conti, Mantovano: Nessuna vendetta per stop a Ponte sullo Stretto, dirlo è forzatura - Roma, 27 dicembre 2025 “Non c’è unanimità di dissensi tra i giudici contabili, più di uno di loro ha manifestato favore nei confronti della riforma, soprattutto nella parte di approfondimento che ha a ... msn.com
Ddl Corte Conti: Mantovano, riforma non e' vendetta per stop a Ponte Stretto -2- - Relativamente ai rilievi dell'opposizione sui contenuti della riforma, Mantovano ha precisato che non ci ... ilsole24ore.com
Il Senato approva il ddl sulla riforma della Corte dei Conti: è legge. Cosa prevede - Leggi su Sky TG24 l'articolo Il Senato approva il ddl sulla riforma della Corte dei Conti: è legge. tg24.sky.it
Riforma della Corte dei Conti. Il Senato approva "Oggi si scrive una pagina buia per tutti i cittadini - riporta una nota dell'Associazione magistrati della Corte dei Conti-. Si tratta di una scelta che segna un passo indietro nella tutela dei bilanci pubblici." Con 93 v - facebook.com facebook
La riforma della Corte dei Conti è legge, ok del Senato: perché ci saranno meno controlli sulla politica x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.