Davis salva l' Udinese nel recupero la Lazio si illude con Vecino ma centra solo un pari
UDINESE-LAZIO 1-1 MARCATORI: 35'st Vecino, 50'st Davis. UDINESE (3-5-2): Padelli 6; Solet 6, Kristensen 6.5, Kabasele 6 (42'st Buksa sv); Zanoli 6 (42'st Palma sv), Ekkelenkamp 6, Karlstrom 6 (42'st Miller sv), Piotrowski 5.5, Bertola 6 (21'st Kamara 6.5); Zaniolo 6.5, Davis 7. In panchina: Nunziante, Sava, Lovric, Zarraga, Gueye, Ehizibue, Camara. Allenatore: Runjaic 6. LAZIO (4-3-3): Provedel 6;. 🔗 Leggi su Feedpress.me
