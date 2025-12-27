Davis risponde a Vecino l' Udinese agguanta la Lazio al 95' 1-1

AGI - Udinese e Lazio pareggiano 1-1 in un match della 17ª giornata di Serie A, disputato al Bluenergy Stadium di Udine. Al vantaggio degli ospiti con Vecino all'80', risponde Davis al 95'. In classifica i biancocelesti sono ottavi con 24 punti, i friulani noni a quota 22 insieme all'Atalanta. Si tratta del secondo pareggio consecutivo per i biancocelesti, che mancano una grande possibilità in ottica Europa, mentre i friulani non riescono nel sorpasso ma riscattano la figuraccia di Firenze. Per cercare la scossa in questo momento così importante per le due formazioni, i due allenatori optano per scelte un po' a sorpresa: c'è quella di Runjaic che, vista l'assenza di Okoye per squalifica e i dubbi su Sava, rilancia da titolare il 40enne Padelli; una scelta tecnica, come quella di Sarri, che sceglie di mettere in panchina Castellanos (a digiuno da fine settembre, complice l'infortunio) a favore di Noslin, il quale si è meritato la chance dopo qualche ottimo ingresso dalla panchina. 🔗 Leggi su Agi.it

