Davis risponde a Vecino l' Udinese agguanta la Lazio al 95' 1-1

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - Udinese e Lazio pareggiano 1-1 in un match della 17ª giornata di Serie A, disputato al Bluenergy Stadium di Udine. Al vantaggio degli ospiti con Vecino all'80', risponde Davis al 95'. In classifica i biancocelesti sono ottavi con 24 punti, i friulani noni a quota 22 insieme all'Atalanta. Si tratta del secondo pareggio consecutivo per i biancocelesti, che mancano una grande possibilità in ottica Europa, mentre i friulani non riescono nel sorpasso ma riscattano la figuraccia di Firenze. Per cercare la scossa in questo momento così importante per le due formazioni, i due allenatori optano per scelte un po' a sorpresa: c'è quella di Runjaic che, vista l'assenza di Okoye per squalifica e i dubbi su Sava, rilancia da titolare il 40enne Padelli; una scelta tecnica, come quella di Sarri, che sceglie di mettere in panchina Castellanos (a digiuno da fine settembre, complice l'infortunio) a favore di Noslin, il quale si è meritato la chance dopo qualche ottimo ingresso dalla panchina. 🔗 Leggi su Agi.it

davis risponde a vecino l udinese agguanta la lazio al 95 1 1

© Agi.it - Davis risponde a Vecino, l'Udinese agguanta la Lazio al 95' (1-1)

Leggi anche: Beffa Lazio: Vecino la illude, poi l'Udinese pareggia con Davis al 95' fra le proteste |?Crollo Fiorentina a Parma

Leggi anche: Udinese-Lazio 1-1: Vecino illude Sarri, Davis pareggia al 95esimo

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Serie A: Udinese-Lazio 1-1.

davis risponde vecino udineseUdinese-Lazio risultato 1-1: Davis al 95' risponde a Vecino - La Lazio non va oltre al pari a Udine e non riesce a tenere la scia del Como, vincente oggi a Lecce. msn.com

davis risponde vecino udineseVecino illude, Davis pareggia tra le proteste: 1-1 tra Udinese e Lazio - Vecino porta avanti i biancocelesti a dieci dalla fine, ma Davis al quinto minuto di recupero riacciuffa i biancocelesti. lalaziosiamonoi.it

davis risponde vecino udineseUdinese-Lazio 1-1, le pagelle: Davis (7) prodezza allo scadere, Vecino (7) non basta, Isaksen (4) pessimo impatto - 1 alla BluEnergy Arena di Udine; i biancocelesti sbloccano il match con Vecino, favorito dal tocco di ... msn.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.