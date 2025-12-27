Davis risponde a Vecino l' Udinese agguanta la Lazio al 95' 1-1
AGI - Udinese e Lazio pareggiano 1-1 in un match della 17ª giornata di Serie A, disputato al Bluenergy Stadium di Udine. Al vantaggio degli ospiti con Vecino all'80', risponde Davis al 95'. In classifica i biancocelesti sono ottavi con 24 punti, i friulani noni a quota 22 insieme all'Atalanta. Si tratta del secondo pareggio consecutivo per i biancocelesti, che mancano una grande possibilità in ottica Europa, mentre i friulani non riescono nel sorpasso ma riscattano la figuraccia di Firenze. Per cercare la scossa in questo momento così importante per le due formazioni, i due allenatori optano per scelte un po' a sorpresa: c'è quella di Runjaic che, vista l'assenza di Okoye per squalifica e i dubbi su Sava, rilancia da titolare il 40enne Padelli; una scelta tecnica, come quella di Sarri, che sceglie di mettere in panchina Castellanos (a digiuno da fine settembre, complice l'infortunio) a favore di Noslin, il quale si è meritato la chance dopo qualche ottimo ingresso dalla panchina. 🔗 Leggi su Agi.it
Leggi anche: Beffa Lazio: Vecino la illude, poi l'Udinese pareggia con Davis al 95' fra le proteste |?Crollo Fiorentina a Parma
Leggi anche: Udinese-Lazio 1-1: Vecino illude Sarri, Davis pareggia al 95esimo
Serie A: Udinese-Lazio 1-1.
Udinese-Lazio risultato 1-1: Davis al 95' risponde a Vecino - La Lazio non va oltre al pari a Udine e non riesce a tenere la scia del Como, vincente oggi a Lecce. msn.com
Vecino illude, Davis pareggia tra le proteste: 1-1 tra Udinese e Lazio - Vecino porta avanti i biancocelesti a dieci dalla fine, ma Davis al quinto minuto di recupero riacciuffa i biancocelesti. lalaziosiamonoi.it
Udinese-Lazio 1-1, le pagelle: Davis (7) prodezza allo scadere, Vecino (7) non basta, Isaksen (4) pessimo impatto - 1 alla BluEnergy Arena di Udine; i biancocelesti sbloccano il match con Vecino, favorito dal tocco di ... msn.com
Serie A, #Udinese- #Lazio 1-1: #Vecino trascina i biancocelesti, #Davis risponde pareggiando #SerieA x.com
Dopo la vittoria della Coppa Davis, questa domenica a Che Tempo Che Fa siamo felici di ospitare il capitano, Filippo Volandri, e Flavio Cobolli - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.