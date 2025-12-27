Davis nega alla Lazio la vittoria al 95' 1-1 contro l' Udinese

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I biancocelesti erano passati in vantaggio con un tiro di Vecino deviato da Solet UDINE - Tra voglia di riscatto e ricerca di continuità, Udinese e Lazio alla fine impattano 1-1. E non mancano le proteste biancocelesti per come è maturato il gol di Davis al 95', che ha pareggiato la rete di Vecino. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

davis nega alla lazio la vittoria al 95 1 1 contro l udinese

© Ilgiornaleditalia.it - Davis nega alla Lazio la vittoria al 95', 1-1 contro l'Udinese

Leggi anche: Beffa Lazio: Vecino la illude, poi l'Udinese pareggia con Davis al 95' fra le proteste |?Crollo Fiorentina a Parma

Leggi anche: Risultati Serie A 2025/26 LIVE: Davis pareggia i conti per l’Udinese al 95? contro Sarri

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

davis nega lazio vittoriaDavis nega alla Lazio la vittoria al 95', 1-1 contro l’Udinese - Tra voglia di riscatto e ricerca di continuità, Udinese e Lazio alla fine impattano 1- italpress.com

davis nega lazio vittoriaVecino illude Sarri, Davis riacciuffa la Lazio: Udinese, pari all’ultima azione! - La squadra di Sarri mastica amaro: ad un soffio dalla vittoria, l'attaccante bianconero coglie di sorpresa i biancocelesti con un gran gol ... tuttosport.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.