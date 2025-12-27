Davis nega alla Lazio la vittoria al 95' 1-1 contro l' Udinese

I biancocelesti erano passati in vantaggio con un tiro di Vecino deviato da Solet UDINE - Tra voglia di riscatto e ricerca di continuità, Udinese e Lazio alla fine impattano 1-1. E non mancano le proteste biancocelesti per come è maturato il gol di Davis al 95', che ha pareggiato la rete di Vecino. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

