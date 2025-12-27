Davis dopo Udinese Lazio: le parole dell’attaccante bianconero dopo il gol che ha pareggiato l’incontro del match della 17a giornata Al termine di Udinese Lazio, match valido per la 17ª giornata di Serie A e chiuso sul punteggio di 1-1, l’attaccante friulano Keinan Davis è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la gara e, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Davis dopo Udinese Lazio: «Gol? Non ricordo bene, è successo tutto molto in fretta. Sicuramente l’ho toccata con l’esterno e poi…»

Leggi anche: Udinese Lazio, i biancocelesti vanno in silenzio stampa! La decisione dopo il gol convalidato a Davis costato il pareggio dei bianconeri

Leggi anche: Beffa Lazio: Vecino la illude, poi l'Udinese pareggia con Davis al 95' fra le proteste |?Crollo Fiorentina a Parma

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Udinese Lazio, le probabili formazioni della partita di Serie A; Udinese-Lazio: le probabili formazioni e dove vedere la partita; Udinese-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Serie A: Udinese-Lazio 1-1.

Lazio furiosa e in silenzio stampa: il duro comunicato dopo il gol convalidato all’Udinese al 95' - La società biancoceleste sbotta al termine del match attraverso una nota ufficiale con cui ha espresso il proprio disappunto in merito al gol di Davis ... tuttosport.com