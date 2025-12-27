Dati sanitari in vendita su deep web | attacco hacker a PazienteConsapevole

La società di sicurezza informatica Cyberoo ha rilevato che un intero archivio di dati sanitari sarebbe in vendita sul deep web, dopo un attacco hacker ai danni della piattaforma lombarda PazienteConsapevole. Sempre secondo quanto riportato, esclusi i piccoli attacchi, già lo scorso 23 dicembre il servizio mensa Milano Ristorazione aveva avvisato utenti e dipendenti di stare attenti alle mail in arrivo. Il 24 novembre Milano Ristorazione era stato colpito da un attacco hacker e ora temono che i dati vengano presi e usati per nuove truffe. Dati sanitari in vendita su deepweb: attacco hacker a PazienteConsapevole. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

