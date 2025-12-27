Dallo spettacolo originale di poesie e flamenco Scarpette Rosse un ricavato destinato alla beneficenza
Dal desiderio di un gruppo di amiche di unire le competenze di ciascuna per iniziative di aiuto, nasce lo spettacolo originale di poesie e flamenco “Scarpette Rosse”, che si è tenuto all’ex Cinema Mazzini in occasione della giornata contro la violenza sulla donna. Lo spettacolo ha unito poesia e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
