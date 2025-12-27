Questo 2025 è stato un altro anno di guerra in Europa, ma il Vecchio Continente non è l'unico teatro caratterizzato da conflitti aperti o latenti che contribuiscono al deterioramento delle condizioni di sicurezza internazionale e che, con livelli diversi, si riflettono sul nostro Paese e sull'area europea. Vi offriamo quindi una breve panoramica di quelle aree di crisi che potrebbero facilmente peggiorare o che già vedono la presenza di conflitti più o meno aperti. Europa: la guerra in Ucraina e la minaccia russa. La guerra in Ucraina, sebbene sembri essere sulla via di una risoluzione per il radicale cambiamento della postura statunitense nei confronti della Russia, resta l'area di crisi principale la sicurezza europea. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Dall’Europa al Pacifico: ecco tutte le guerre (e le crisi) che minacciano l’Occidente e l'Italia

Leggi anche: Gli scienziati: “Ecco come possiamo difenderci dai droni che minacciano l’Europa”

Leggi anche: Dall'AI Act in giù, su tutte le leggi sul digitale l'Europa si piega al volere degli Stati Uniti.

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

L'ex calciatore è tornato a parlare della squadra che ad aprile ha eliminato la Lazio dall'Europa League - facebook.com facebook

Dall’ #Europa dell’Est alle destinazioni più solari, prenotate il prossimo viaggio tra cultura, sapori e atmosfere locali con la nuova offerta lampo @wizzair x.com