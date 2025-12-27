Mohammad Hannoun è tra i nove destinatari di ordinanze di custodia cautelare eseguite in queste ore su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo di Genova. È accusato di essere un componente di vertice della organizzazione terroristica Hamas, di avere destinato, nella raccolta di fondi indicata come avente fini umanitari per la popolazione palestinese, una parte rilevante (più del 71%) di tali fondi al finanziamento diretto di Hamas o di associazioni ad essa collegate o da essa controllate e di altre articolazioni dell’organizzazione terroristica suddetta. Ma anche di avere concorso a versare, direttamente o indirettamente, all’organizzazione terroristica, a partire dal 18 ottobre 2001, e fino alla data odierna, ma soprattutto a seguito degli eventi del 7 ottobre 2023, quasi 7. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Dalle piazze al carcere per terrorismo: chi è l'architetto Mohammad Hannoun

Leggi anche: Comizio al corteo proPal, Milano vietata per un anno a Mohammad Hannoun e denuncia per istigazione alla violenza

Leggi anche: Soldi ad Hamas, arrestato Mohammad Hannoun

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

A Gaza le aspettavano. Tra le 50 vele della Global Sumud Flottilla c’è WAHOO!, capitanata da Vanni Bianconi. Lui ha raccontato tutto: paure, pensieri, giornate in carcere. L’esperienza che ha scatenato le piazze e segnato la nostra storia. Esce oggi “WAHOO! - facebook.com facebook