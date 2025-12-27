Dalle logge fino alla cattedrale La città pronta per la grande festa

di Claudio Roselli Terminata la parentesi del Natale, manca sempre meno alla notte più attesa dell’anno e si prepara a vivere un Capodanno carico di energia, musica ed emozioni. Mercoledì 31 dicembre il centro storico tornerà ad animarsi con il grande evento di fine anno promosso dal Comune in collaborazione con l’ Associazione Commercianti del Centro Storico, pronto a trasformare le logge di Palazzo delle Laudi nel cuore pulsante dei festeggiamenti. Il conto alla rovescia inizierà alle 23.30, quando via Matteotti e piazza Garibaldi diventeranno il punto di incontro per cittadini e visitatori, in un’atmosfera di festa che accompagnerà il pubblico fino allo scoccare della mezzanotte. 🔗 Leggi su Lanazione.it

