Dalle lasagne della famiglia Ferragni al menù multietnico di Elodie con un dettaglio misterioso | com’è andato il Natale dei vip

Dai cannelloni di Elodie al vitello tonnato di Belen, come ogni anno i vip hanno postato sui loro profili social le foto della tavola natalizia imbandita. Chiara Ferragni ha trascorso il Natale nella a casa di Valentina. La più piccola delle tre sorelle si è recentemente trasferita nel nuovo appartamento milanese insieme al fidanzato Matteo Napoletano. Il menù delle influencer ha previsto lasagne, sformati, un panettone artigianale e un buffet di dolci. I piccoli Leone e Vittoria hanno trascorso la sera della Vigilia insieme alla mamma e il 25 dicembre insieme a papà Fedez, come testimoniato sui social. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

