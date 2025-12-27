Pesaro, 27 dicembre 2025 – Imparare un mestiere. Da zero. Per iniziare a lavorare. Siamo negli anni del boom economico. Maria Muratori, da Cartoceto, ha 18 anni, quando a fine anni ‘50 inizia a frequentare Fano. Prende i vestiti, inizia a lavarli a mano, li consegna ai clienti. Un insegnamento che diventerà per tutta la vita la sua passione, portata avanti con amore e cura di ogni dettaglio. Il ristorante Arnaldo perde la stella Michelin, ma brilla a MasterChef con la ‘spugnolata’ Nel 1963 apre la lavanderia “Sandra”. Nel 1963, a 23 anni, dopo essersi sposata, apre così a Pesaro, in via Andrea Costa, nel cuore del quartiere Pantano, la lavanderia ‘Sandra’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ilrestodelcarlino.it - Dalle divise della Vuelle a Jovanotti, chiude la Lavanderia Sandra: "Sono stati 62 anni meravigliosi"

