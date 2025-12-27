Dalla Trucca ai Colli | manutenzione di passerelle e muri
LAVORI. La Giunta comunale di Bergamo nei giorni scorsi ha approvato due importanti progetti esecutivi che riguardano la manutenzione e la riqualificazione di alcune infrastrutture della città. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Leggi anche: Muri e barriere contro il dissesto al Parco dei Colli. Alla Trucca una nuova passerella in acciaio Corten
Leggi anche: Alberto Stefani alla Mostra dei vini dei colli Euganei: «Dopo Valdobbiadene, ora tocca ai colli Euganei»
Dalla Trucca ai Colli: manutenzione di passerelle e muri - La Giunta comunale di Bergamo nei giorni scorsi ha approvato due importanti progetti esecutivi che riguardano la manutenzione e la riqualificazione di alcune infrastrutture della città. ecodibergamo.it
Muri e barriere contro il dissesto al Parco dei Colli. Alla Trucca una nuova passerella in acciaio Corten - Tre mesi di lavori dalla prossima primavera: investimento da più di un milione di euro. bergamonews.it
Dalla Trucca ai Colli: manutenzione e sicurezza per passerelle ciclopedonali e tratti stradali collinari La Giunta comunale di Bergamo nei giorni scorsi ha approvato due importanti progetti esecutivi che riguardano la manutenzione e la riqualificazione di alcun - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.