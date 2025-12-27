Dalla Puglia i complimenti per il presepe
Ha destato un particolare apprezzamento la scelta della società rionale di ispirarsi alla Puglia nell’allestimento del grande presepe presente da 29 anni nella chiesa di Santa Marta a Sansepolcro. In evidenza, le figurazioni geometriche dei suoi edifici: il cono dei trulli, l’ottagono di Castel del Monte, le dimensioni quadrate delle masserie e la geometria aggregata di Monte Sant’Angelo. Questo il filo conduttore che – suggerito ai volontari della rionale, guidati da Brunetto e Mimma Brilli – ha trovato una singolare traduzione in pratica. Proprio dalla Puglia, sono pervenuti tramite la pagina Facebook istituzionale della Regione i complimenti estesi alla comunità del Borgo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
