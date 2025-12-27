Ha destato un particolare apprezzamento la scelta della società rionale di ispirarsi alla Puglia nell’allestimento del grande presepe presente da 29 anni nella chiesa di Santa Marta a Sansepolcro. In evidenza, le figurazioni geometriche dei suoi edifici: il cono dei trulli, l’ottagono di Castel del Monte, le dimensioni quadrate delle masserie e la geometria aggregata di Monte Sant’Angelo. Questo il filo conduttore che – suggerito ai volontari della rionale, guidati da Brunetto e Mimma Brilli – ha trovato una singolare traduzione in pratica. Proprio dalla Puglia, sono pervenuti tramite la pagina Facebook istituzionale della Regione i complimenti estesi alla comunità del Borgo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dalla Puglia i complimenti per il presepe

