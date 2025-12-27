Dalla maestosità del Vaticano al silenzio di Betlemme ecco le immagini più forti delle celebrazioni nel mondo

( a skanews) – In tutto il mondo i cristiani hanno celebrato il Natale con la tradizionale messa che celebra la nascita di Gesù. Le immagini più emozionanti arrivano dai luoghi simbolo della fede: dalla prima messa di Natale in Vaticano per Papa Leone, alla celebrazione a Betlemme presieduta dal Patriarca latino di Gerusalemme, che ha acceso i riflettori sulla drammatica situazione a Gaza. Un viaggio visivo che attraversa anche i territori dove professare la propria fede resta una sfida quotidiana, come in Pakistan e in Iraq, senza dimenticare i grandi momenti di festa collettiva. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Dalla gioia del Vaticano al dolore di Gaza: il Natale nel mondo tra luci e ombre iO Donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it

