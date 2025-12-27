Il Napoli è uno tra le squadre interessate al centrocampista del Bayern Monaco, Leon Goretzka, in vista della finestra di mercato di gennaio. Il 30enne è arrivato al Bayern dallo Schalke nell’estate 2018 e ha collezionato oltre 285 presenze con la maglia bavarese, segnando 46 gol. Goretzka ha un contratto con il Bayern fino alla fine della stagione, e diversi club, tra cui l’Atletico Madrid, sono interessati a portarlo via. Napoli vuole Goretzka?. Christian Falk parla della situazione di Goretzka. Il giornalista della Bild ha detto: «Il Bayern Monaco, allo stato attuale, non pianifica di avere Leon Goretzka nella stagione 202627. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Dalla Germania: Goretzka fuori dai piani di Kompany, Napoli pronto a entrare in corsa

