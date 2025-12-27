Ci piace confondere le acque e far passare per informazione la voglia di chiacchiere che ci assale mentre rimestiamo nel torbido col ditino puntato sul presunto colpevole. Maldicenza, voyeurismo, cretineria spavalda. chiamatela come vi pare. Forse siamo solo delle comari sedute sulla pubblica piazza per ingannare il tempo e l'esistenza. Mai come in questo Natale, che per mia fortuna volge al declino, ho assistito allo scempio delle vite di personaggi che erano già pubblici o lo sono diventati loro malgrado. La famiglia del bosco è stata passata al setaccio fin dentro le lenzuola, lungo le sbeccature dei piatti, nella credenza del salotto consumata dal tempo e dall'umidità. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Dalla famiglia nel bosco a Sgarbi, da Signorini a Garlasco. Feltri: l'ossessione di guardare dal buco della serratura

Leggi anche: Boom di ascolti sul caso della famiglia nel bosco: sorpassa Garlasco e il ritrovamento di Tatiana Tramacere

Leggi anche: Famiglia nel bosco, il lavoro da “guaritrice spirituale” della mamma e i 150mila euro chiesti dal padre per le analisi del sangue

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Famiglia nel bosco, Natale a Palmoli: due ore e mezza con moglie e figli per Nathan Trevallion - A Palmoli, Nathan Trevallion trascorrerà il Natale con la moglie e i figli per due ore e mezza, un momento speciale nella struttura che li ospita dopo l’allontanamento dalla loro abitazione nel bosco. msn.com

Famiglia nel bosco, il Tribunale per i minorenni dispone la perizia sui genitori: i bambini restano nella struttura protetta video - Ora il Tribunale per i Minorenni ha disposto una perizia sui genitori e i minori restano in casa famiglia. msn.com