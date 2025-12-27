Dalla famiglia nel bosco a Sgarbi da Signorini a Garlasco Feltri | l' ossessione di guardare dal buco della serratura
Ci piace confondere le acque e far passare per informazione la voglia di chiacchiere che ci assale mentre rimestiamo nel torbido col ditino puntato sul presunto colpevole. Maldicenza, voyeurismo, cretineria spavalda. chiamatela come vi pare. Forse siamo solo delle comari sedute sulla pubblica piazza per ingannare il tempo e l'esistenza. Mai come in questo Natale, che per mia fortuna volge al declino, ho assistito allo scempio delle vite di personaggi che erano già pubblici o lo sono diventati loro malgrado. La famiglia del bosco è stata passata al setaccio fin dentro le lenzuola, lungo le sbeccature dei piatti, nella credenza del salotto consumata dal tempo e dall'umidità. 🔗 Leggi su Iltempo.it
