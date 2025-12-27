Dal volontariato alla cultura celebrate le eccellenze
Grande partecipazione alla serata di consegna dell’Anadìn d’or, massima benemerenza civica del paese. Un evento programmato a ridosso del Natale e arricchito dal concerto proposto del Coro Hebel-Città di Saronno. L’Anadìn d’or è la benemerenza civica riservata a persone che rendono lustro al paese con la loro attività, il loro impegno, la loro generosità, i loro traguardi. Prende il nome dall’appellativo con cui erano indicati gli abitanti di Ceriano dagli altri residenti delle Groane. A condurre la serata Ivano Cattaneo e Sonia Leva. In apertura i saluti del sindaco Massimiliano Occa e del parroco don Giuseppe Collini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
