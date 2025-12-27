L'energia coinvolgente di Christmas Soul torna a Ravenna per festeggiare l’arrivo del nuovo anno in grande, con quattro concerti in programma lunedì 29, martedì 30 e mercoledì 31 dicembre in piazza del Popolo, giovedì 1 gennaio 2026 al Teatro Dante Alighieri. La notte di San Silvestro, la piazza. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

© Ravennatoday.it - Dal soul al rock per un capodanno da trascorrere ai piedi dei grandi alberi di Natale

Leggi anche: È morto Luciano Casadei, dal Pci al rock: addio al visionario che trasformò Torino nella capitale dei grandi concerti

Leggi anche: Soul per il Capodanno in piazza. E Faenza risponde con il rock

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Soul per il Capodanno in piazza. E Faenza risponde con il rock - A Ravenna, in piazza del Popolo, dalle 23 un gruppo internazionale, con artisti statunitensi e italiani, mescolerà varie sonorità; gran galà al Pavaglione di Lugo, a Cervia musica e ironia in piazza G ... msn.com