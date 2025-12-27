Dal soul al rock per un capodanno da trascorrere ai piedi dei grandi alberi di Natale
L'energia coinvolgente di Christmas Soul torna a Ravenna per festeggiare l’arrivo del nuovo anno in grande, con quattro concerti in programma lunedì 29, martedì 30 e mercoledì 31 dicembre in piazza del Popolo, giovedì 1 gennaio 2026 al Teatro Dante Alighieri. La notte di San Silvestro, la piazza. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Leggi anche: È morto Luciano Casadei, dal Pci al rock: addio al visionario che trasformò Torino nella capitale dei grandi concerti
Leggi anche: Soul per il Capodanno in piazza. E Faenza risponde con il rock
Soul per il Capodanno in piazza. E Faenza risponde con il rock - A Ravenna, in piazza del Popolo, dalle 23 un gruppo internazionale, con artisti statunitensi e italiani, mescolerà varie sonorità; gran galà al Pavaglione di Lugo, a Cervia musica e ironia in piazza G ... msn.com
Capodanno, le proposte da Venezia a Mestre per trascorrere l'ultima notte del 2024 divertendosi e in sicurezza - Quella di Capodanno si nutre di allegria e desiderio di condivisione, per salutare il 2025 con speranza tra la magia dei fuochi a Venezia e ... ilgazzettino.it
Questa sera un grande Live !!! Per chi ama il blues il rock il soul ….avrete il piacere di ascoltare Mirko Greco e la sua chitarra ! Prenota il tuo tavolo #livecatania #andremodagiogiarre #acirealefood #acirealeedintorni #giarreriposto #etnafood #livecatania #ca - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.