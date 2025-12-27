Dal salotto al palazzo l’ascesa vista in differita

27 dic 2025

Professore di Storia contemporanea e direttore del Master di Comunicazione, Mirco Dondi ha scritto un volume (Dal salotto al Palazzo, Bari-Roma, edizioni Laterza, 2025, pp.361) che si cimenta sui tornanti . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

