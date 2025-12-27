Un calendario dell’avvento è andato. Ora c’è l’altro, quello laico del tifoso della Fiorentina che dopo aver festeggiato il Natale con la prima vittoria aspetta a gloria l’arrivo di colui che ci guiderà sulla strada alla salvezza. Con l’arrivo di Fabio Paratici, un uomo di calcio al Viola Park, inizierà il nuovo anno e, ci auguriamo, quella rincorsa che sembrava non voler iniziare mai. E’ chiaro che già oggi a Parma la squadra di Vanoli dovrà confermare quel cambio di passo messo in mostra contro una Udinese molto generosa. Vero però che se questa Fiorentina non avesse fatto vedere dei progressi non sarebbe stata capace, anche con l’uomo in più, di prendersi la partita con autorevolezza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Dal Natale al calendario dell'Avvento di... Paratici. Modulo e manager: il doppio Alleluja viola

