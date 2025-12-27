Dal 2026 cambia il periodo di validità delle ricette specialistiche di priorità B
Dal 1° Gennaio 2026 cambia la validità delle ricette di specialistica ambulatoriale con classe di priorità B.La validità dell'impegnativa per una prestazione in classe di priorità B passa infatti da 180 a 20 giorni: se la ricetta non viene tempestivamente spesa al CUP per la prenotazione, al 20°. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Leggi anche: Medici senza carriere: ricette specialistiche: avvocati e CAF inviano i clienti dal medico, scatta il rischio denuncia
Leggi anche: Bonus di 1.800 euro ai medici che riducono ricette e visite specialistiche
Legge di Bilancio 2026: cosa cambia dopo il passaggio in Commissione (testo in PDF) - La Legge di Bilancio 2026 ha completato il suo passaggio alla Commissione in Senato, che ha apportato alcune modifiche. diritto.it
“Insieme si cambia”: ancora aperto il bando per giovani volontari Il periodo di volontariato sarà certificato e farà curriculum, in più sono previsti un buono spesa da 100 euro e biglietti gratuiti per eventi culturali... - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.