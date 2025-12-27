Dai concerti al countdown con videomapping in piazza della Signoria | la notte di San Silvestro a Firenze

FIRENZE — Il capoluogo toscano si prepara a salutare il 2025 con un Capodanno diffuso che trasformerà il centro storico in un grande palcoscenico a cielo aperto. Quattro piazze, quattro anime musicali diverse e un unico grande brindisi collettivo: Firenze punta sulla varietà per intercettare i gusti di cittadini e turisti, con un’offerta che spazia dal pop d’autore alla spiritualità del gospel, fino alle raffinatezze del jazz internazionale. Il cuore pulsante in Santa Croce. L’appuntamento principale è fissato in piazza Santa Croce, dove a partire dalle 21 prenderà il via il grande show che accompagnerà la città fino all’una di notte. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

