Da Udine a tutta Italia | oltre 30mila euro per salvare Alessio

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La solidarietà corre più veloce di qualsiasi ostacolo. La raccolta fondi avviata per Alessio Gallo, 33 anni, residente a Udine, ha superato l’obiettivo iniziale di 25mila euro, arrivando a 30 mila e 531 euro grazie a 795 donazioni (dato aggiornato al momento in cui si scrive). Un risultato che va. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

