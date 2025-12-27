Da Palermo a New York | le immagini di Carmela Rizzuti in mostra all’Artifact Projects

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È attualmente in corso fino al 3 gennaio 2026 presso Artifact Projects a New York la proiezione fotografica di Carmela Rizzuti, artista italiana la cui ricerca visiva si muove in una dimensione sospesa tra immaginazione e percezione, memoria e materia. La proiezione accompagna il visitatore in. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

