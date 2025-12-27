Da Meloni a Schlein Bilanci e prospettive dei leader italiani secondo D’Anna

Ultimi colpi di coda di un anno senza pace, che ripone le residue speranze di far cessare il massacro della guerra in Ucraina nella videoconferenza fra il presidente americano Donald Trump, Volodymyr Zelensky e i principali leader europei. Una video call, alla quale interverrà la premier Giorgia Meloni, che anticipa il faccia a faccia di domenica sera a Palm Beach, in Florida, fra Trump e Zelensky. “La pace non è mai così vicina”, ripetono tutti, tranne Vladimir Putin, che continua imperterrito a bombardare l’Ucraina e a mandare al macello intere generazioni di giovani soldati russi. La cometa dei presepi illumina l’epilogo di un anno da start and go, con molte proiezioni al 2026 e una forte interdipendenza internazionale nei bilanci e negli sbilanci della politica italiana. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Da Meloni a Schlein. Bilanci e prospettive dei leader italiani secondo D’Anna Leggi anche: Schlein sfida Meloni: “Esca da Palazzo, priorità italiani carovita e sanità” Leggi anche: Salvini polemico, Schlein con Cluedo, Calenda che cita Vanzina e Meloni col maglione rosso: gli auguri di Natale dei leader politici La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Da Meloni a Schlein. Bilanci e prospettive dei leader italiani secondo D’Anna - “L'incontro di domani con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, é segno del progresso nei negoziati tra Usa e Ucraina” ha ... formiche.net

