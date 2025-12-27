(Adnkronos) – Ecco una selezione delle novità in libreria, tra romanzi, saggi, libri d’inchiesta e reportage, presentata questa settimana dall’AdnKronos. È un viaggio appassionante nella vita e nel mito di Giulio Cesare ‘Cesare’ di Alberto Angela, il volume pubblicato nei giorni scorsi da Mondadori, in cui il giornalista e conduttore racconta l’uomo dietro la . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Da ‘Cesare’ di Alberto Angela all’Atlante Geopolitico 2025 di Treccani, le novità in libreria

Leggi anche: Da ‘Cesare’ di Alberto Angela all’omicidio di Piersanti Mattarella’ secondo Gotor, le novità in libreria

Leggi anche: Libri, Atlante geopolitico 2025 della Treccani: 808 pagine per comprendere le nuove geometrie del potere globale

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Cesare di Alberto Angela è il bestseller di Natale. Oltre 110 mila copie vendute in un mese! Le festività natalizie del 2025 confermano la passione degli italiani per la grande storia: Cesare. La conquista dell’eternità, l’ultimo e acclamato lavoro di Alberto Angel - facebook.com facebook