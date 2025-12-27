Cusano raccolta differenziata durante le festività | le criticità segnalate dell’opposizione
Comunicato Stampa Rinvii dell’umido e modifiche al calendario avrebbero causato disagi alle famiglie, soprattutto nel centro urbano Le festività natalizie 2025 stanno evidenziando alcune criticità nel calendario della raccolta differenziata porta a porta predisposto dall’Amministrazione comunale. Nei giorni festivi è . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
Leggi anche: Come cambia la raccolta differenziata durante le festività natalizie nei comuni palermitani serviti da Dusty
Leggi anche: Raccolta differenziata, cambia il calendario per le festività natalizie e di fine anno: ecco come
Cusano Mutri, l’opposizione: criticità su raccolta differenziata, presentata segnalazione ad amministrazione - Le festività natalizie 2025 – si legge nella nota del gruppo consiliare Nuova Cusano – stanno evidenziando alcune criticità nel calendario della raccolta differenziata porta a porta predisposto dall’A ... ntr24.tv
"Differenziata ko durante le feste. I cittadini non sono stati informati" - I cambiamenti dell’orario di raccolta differenziata stanno generando un po’ di confusione e conseguenti disservizi. lanazione.it
"Nuova Cusano chiede la revisione del calendario dei conferimenti e una pianificazione più attenta alle esigenze delle famiglie". - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.