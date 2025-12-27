Curiosità il distributore di fiori di Battipaglia operativo anche durante le feste

Non bevande o snack, ma bouquet freschi presso il distributore di "Fiori Anna" sito in via Baratta, a Battipaglia.L'originale distributore, infatti, è risultato utile anche a chi, a Santo Stefano, necessitava di un pensiero all'ultimo momento. "Non vi lasciamo mai soli e senza fiori", assicurano. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

