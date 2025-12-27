Crystal Palace-Tottenham domenica 28 dicembre 2025 ore 17 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Almeno tre gol a Selhurst Park

Domenica 28 dicembre 2025 alle ore 17:30 si disputa il match tra Crystal Palace e Tottenham, valido per la diciottesima giornata di Premier League. In questa gara si attendono almeno tre reti, con formazioni ufficiali, quote e pronostici disponibili. La partita si svolge a Selhurst Park, chiudendo un turno di campionato caratterizzato da alcune sorprese, tra cui il cosiddetto “Boxing Day tradito”.

Il programma della diciottesima giornata di Premier League, quella che passerà alla storia per il “Boxing Day tradito”, di chiude con un derby sud-nord di Londra. Tutto è andato un po’ storto per il Crystal Palace ultimamente. Due sconfitte in campionato, un pareggio costoso in Conference League che lo costringerà agli spareggi, e una sconfitta ai . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

