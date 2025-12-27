Il programma della diciottesima giornata di Premier League, quella che passerà alla storia per il “Boxing Day tradito”, di chiude con un derby sud-nord di Londra. Tutto è andato un po’ storto per il Crystal Palace ultimamente. Due sconfitte in campionato, un pareggio costoso in Conference League che lo costringerà agli spareggi, e una sconfitta ai . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Crystal Palace-Tottenham (domenica 28 dicembre 2025 ore 17:30): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Fulham-Crystal Palace (domenica 07 dicembre 2025 ore 17:30): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Fulham-Crystal Palace (domenica 07 dicembre 2025 ore 17:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Occasione per i Cottagers

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Premier League, risultati e highlights della 17^ giornata: l'Arsenal risponde al City; Pronostico Crystal Palace-Tottenham 28 dicembre 2025 Premier; Premier League, il programma della 18ª giornata (senza un vero Boxing Day); Calcio a Natale, che partite ci sono? Serie A, Supercoppa e campionati europei: tutti i match in programma per le feste.

Pronostico Crystal Palace-Tottenham: i fattori che ci dicono il finale - Tottenham è una partita della diciottesima giornata di Premier League e si gioca domenica: tv, formazioni, pronostico. ilveggente.it