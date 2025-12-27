Crolli a Bagnoli e via Toledo gli architetti | A Napoli la prevenzione è opzionale

Tempo di lettura: 2 minuti “ Quanto accaduto a Bagnoli e in Via Toledo nelle ultime ore non può essere liquidato come una semplice fatalità”. A sottolinearlo è Antonio Cerbone, tesoriere dell ’Ordine degli Architetti di Napoli e referente della Struttura tecnica nazionale di Protezione Civile. Nel caso di Bagnoli, spiega Cerbone, “ è crollata una parte di un edificio abbandonato da anni, noto ai residenti per il suo stato di degrado. Non si è trattato di un cedimento improvviso e imprevedibile, ma dell’esito di una condizione di abbandono protratta nel tempo. Nessun mistero – osserva – ma manutenzione mancata e conseguenze annunciate”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Crolla un palazzo a Bagnoli: era a rischio da anni; Crollo di calcinacci a via Toledo, ferite due giovani turiste; Crolla edificio fatiscente a Bagnoli, strada chiusa tanta paura e polemiche.

