Crolla palazzo a Bagnoli la rabbia dei residenti | Denunciamo da 7 anni
Un palazzo che crolla, un quartiere paralizzato. Le ore successive al cedimento di un edificio privato in via Bagnoli sono quelle della rabbia e delle recriminazioni dei residenti. “Abbiamo avuto una paura enorme - afferma una donna - anche se sapevamo che prima o poi sarebbe accaduto. Da sette. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Crollo palazzina a Bagnoli, la rabbia dei residenti: “Denunciavamo da anni, ma mai ascoltati”.
Via Bagnoli, crolla palazzo pericolante disabitato - E' venuto giù in pochi secondi ieri sera un edificio fatiscente, segnalato da tempo per la sua pericolosità dai cittadini, ubicato in via Bagnoli a Napoli nel ... napolivillage.com
Bagnoli, paura all’alba: crolla un edificio abbandonato - Il cedimento tra via Bagnoli e via Diomede Carafa: l’allarme lanciato dalla consigliera municipale Rosa Esposito ... 2anews.it
Crolla un palazzo a Bagnoli: era a rischio da anni - Alle cinque del mattino un crollo ha svegliato Bagnoli, quartiere a Ovest di Napoli martoriato dal bradisismo. napolitoday.it
InterNapoli.it. . Crolla un palazzo disabitato in via Nuova Bagnoli, tre famiglie di uno stabile adiacente sgomberate per motivi di sicurezza. "Siamo in albergo a nostre spese" denunciano gli evacuati mentre cresce la paura per lo sgombero di altre famiglie di un - facebook.com facebook
#bagnoli, crolla un #palazzo abbandonato: le immagini x.com
