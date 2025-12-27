Crepet | Siamo schiavi dei nostri figli e ci vergogniamo dei divieti Geolocalizzarli è inaudito
Paolo Crepet denuncia il "figliarcato" dei genitori moderni, divenuti schiavi iperprotettivi che geolocalizzano i figli e rinunciano al ruolo educativo del divieto. Secondo lo psichiatra, questa gestione ansiosa elimina gli spazi di autonomia e trasgressione necessari all'adolescenza, impedendo ai ragazzi di maturare attraverso l'esperienza dell'errore. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Le anime libere sono rare. Perché oggi va di moda il consenso non la libertà. La libertà costa. Ti impone dei rischi. Il consenso no. Attutisce. Appiana. Però senza quella libertà siamo tutti più infelici. Paolo Crepet - facebook.com facebook
