Crepet | Siamo schiavi dei nostri figli e ci vergogniamo dei divieti Geolocalizzarli è inaudito

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Paolo Crepet denuncia il "figliarcato" dei genitori moderni, divenuti schiavi iperprotettivi che geolocalizzano i figli e rinunciano al ruolo educativo del divieto. Secondo lo psichiatra, questa gestione ansiosa elimina gli spazi di autonomia e trasgressione necessari all'adolescenza, impedendo ai ragazzi di maturare attraverso l'esperienza dell'errore.

