Cremonese Nicola | Dobbiamo lottare anche contro i campioni

Tempo di lettura: 2 minuti La Cremonese si avvicina alla sfida di domani pomeriggio allo Zini contro il Napoli con rispetto ma anche con la consapevolezza di trovarsi di fronte a uno degli ostacoli più complicati del campionato. Lo ha ribadito anche Davide Nicola: “ Il Napoli, insieme all’Inter, è tra le squadre più complete e strutturate della Serie A e guidata da un allenatore di grandissimo valore come Conte. Il successo in Supercoppa li rende ancora più entusiasti e i numeri certificano il divario che esiste con una formazione che ha traguardi così importanti”. “ Affronteremo una grande squadra, con giocatori abituati a questi livelli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Nicola: «La Cremonese cerca di rendere la vita difficile a tutti»; PRESS CONFERENCE - Cremonese, Nicola: Il Napoli sarà galvanizzato dalla vittoria della Supercoppa, per noi è la verifica migliore, dobbiamo essere bravi anche a provocarli; Mattei: Sono 20 anni che tutto può precipitare, alla Lazio, ma Lotito si vanta del lavoro fatto; Nicola avvisa la Lazio: “Cremonese pronta a competere, vogliamo dare fastidio a tutti”.

