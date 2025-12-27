Cremonese Nicola | Dobbiamo lottare anche contro i campioni
Tempo di lettura: 2 minuti La Cremonese si avvicina alla sfida di domani pomeriggio allo Zini contro il Napoli con rispetto ma anche con la consapevolezza di trovarsi di fronte a uno degli ostacoli più complicati del campionato. Lo ha ribadito anche Davide Nicola: “ Il Napoli, insieme all’Inter, è tra le squadre più complete e strutturate della Serie A e guidata da un allenatore di grandissimo valore come Conte. Il successo in Supercoppa li rende ancora più entusiasti e i numeri certificano il divario che esiste con una formazione che ha traguardi così importanti”. “ Affronteremo una grande squadra, con giocatori abituati a questi livelli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Nicola: «La Cremonese cerca di rendere la vita difficile a tutti»; PRESS CONFERENCE - Cremonese, Nicola: Il Napoli sarà galvanizzato dalla vittoria della Supercoppa, per noi è la verifica migliore, dobbiamo essere bravi anche a provocarli; Mattei: Sono 20 anni che tutto può precipitare, alla Lazio, ma Lotito si vanta del lavoro fatto; Nicola avvisa la Lazio: “Cremonese pronta a competere, vogliamo dare fastidio a tutti”.
Prosegue il lavoro della Cremonese di Nicola verso la sfida al Napoli. Ecco il report dell'allenamento di oggi - facebook.com facebook
PAREGGIO SENZA RETI ALL’OLIMPICO La Lazio non va oltre il pari contro la Cremonese di Nicola che festeggia le 400 panchine in carriera con un pareggio importante. Nel finale espulso Ceccherini per fallo su Cancellieri #Calcio #SerieA #LazioCre x.com
