Napoli, 27 dicembre 2025 - La Supercoppa Italiana è stata una parentesi felicissima che si è incastonata in un contesto ben diverso: prima della spedizione vincente di Riad, infatti, il Napoli era reduce da due sconfitte di fila, una in Champions League contro il Benfica e l'altra in Serie A patita per mano dell' Udinese. Proprio da quest'ultimo passo falso, domenica 28 dicembre alle 15, riprenderà il cammino degli azzurri, ospiti allo Zini per sfidare una Cremonese molto insidiosa contro le grandi. Le probabili formazioni. Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Folino; Barbieri, Bondo, Payero, Vandeputte, Bondo, Floriani Mussolini; Bonazzoli, Vardy. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Cremonese-Napoli, probabili formazioni e orari tv. Riecco Buongiorno, dubbio Elmas-Lang

Leggi anche: Lecce-Napoli, formazioni ufficiali: dentro Elmas, Lucca e Lang. C’è anche Buongiorno, out McTominay

Leggi anche: Lecce-Napoli: probabili formazioni, orario, dove vederla (in tv e streaming). Lucca al posto di Hojlund, dubbio Lang

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Cremonese-Napoli: probabili formazioni e statistiche; Probabili formazioni Cremonese-Napoli: chi gioca titolare e le ultime su Lukaku, Elmas, Lang, Buongiorno, Juan Jesus e Vardy; Serie A: le probabili formazioni della 17^ giornata; Cremonese vs Napoli Probabili Formazioni Serie A: Napoli in Crisi Infortuni – Formazioni, Quote e Pronostico Shock!.

Cremonese-Napoli, le probabili formazioni della partita di Serie A - Conte va verso la conferma dell'11 che ha battuto il Bologna in finale di Supercoppa, con conferme per Juan Jesus, ... sport.sky.it