cremonese napoli probabili formazioni e orari tv riecco buongiorno dubbio elmas lang

27 dic 2025

Napoli, 27 dicembre 2025 - La Supercoppa Italiana è stata una parentesi felicissima che si è incastonata in un contesto ben diverso: prima della spedizione vincente di Riad, infatti, il Napoli era reduce da due sconfitte di fila, una in Champions League contro il Benfica e l'altra in Serie A patita per mano dell' Udinese. Proprio da quest'ultimo passo falso, domenica 28 dicembre alle 15, riprenderà il cammino degli azzurri, ospiti allo Zini per sfidare una Cremonese molto insidiosa contro le grandi. Le probabili formazioni. Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Folino; Barbieri, Bondo, Payero, Vandeputte, Bondo, Floriani Mussolini; Bonazzoli, Vardy. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

