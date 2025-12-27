Il Napoli è al settimo cielo dopo il trionfo in Supercoppa ma ora deve tornare a focalizzarsi sul campionati. I partenopei fanno infatti visita alla Cremonese e hanno il compito di mettersi alle spalle l’ultima sconfitta contro l’Udinese, con la quale sono scesi al terzo posto. La squadra di Antonio Conte deve assolutamente invertire il . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Cremonese-Napoli (domenica 28 dicembre 2025 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Sunderland-Leeds (domenica 28 dicembre 2025 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Udinese-Napoli (domenica 14 dicembre 2025 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Cremonese-Napoli: ancora sospesa la vendita dei biglietti; Dove vedere Cremonese-Napoli in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Cremonese-Napoli Serie A, dove vedere il match in tv e streaming: l’orario, le probabili formazioni, le ultime notizie; Cremonese-Napoli, le modalità per i biglietti.

Probabili formazioni Cremonese-Napoli: ok Vardy, le sensazioni su Beukema e Lang - Le possibili scelte di Nicola e Conte per il match Cremonese- fantamaster.it