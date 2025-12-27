Creazione ente-parco a Punta del Serrone Legambiente | Proposta già presentata anni fa
Riceviamo e pubblichiamo di seguito una nota di Legambiente a seguito dell'incendio che ha coinvolto un tratto di passerella presso il parco Punta del Serrone, durante la sera di Natale. Nella mattinata odierna il sindaco di Brindisi Marchionna ha indetto anche una conferenza stampa sul luogo del. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
