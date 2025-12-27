Costrette a vendere il nostro corpo tra stupri debiti e aborti clandestini | come funziona la tratta della prostituzione in Romagna

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le storie delle persone che finiscono vittime dei giri della prostituzione, da fuori, sembrano quasi tutte somigliarsi tra loro. Violenze, abusi, marginalizzazione, povertà estrema. Non fa differenza che si arrivi dal Brasile, dalla Nigeria, dalla Romania o dalla Costa D’Avorio. Lo stato di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

costrette a vendere il nostro corpo tra stupri debiti e aborti clandestini come funziona la tratta della prostituzione in romagna

© Forlitoday.it - "Costrette a vendere il nostro corpo tra stupri, debiti e aborti clandestini": come funziona la tratta della prostituzione in Romagna

Leggi anche: Debiti, violenze e aborti clandestini: cosa c'è dietro la tratta della prostituzione (anche online) in Romagna

Leggi anche: Prostituzione, tratta di esseri umani e sfruttamento: 21 arresti tra Italia e Romania

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Costrette a vendere il nostro corpo tra stupri, debiti e aborti clandestini: come funziona la tratta della prostituzione in Romagna.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.