Costrette a vendere il nostro corpo tra stupri debiti e aborti clandestini | come funziona la tratta della prostituzione in Romagna
Le storie delle persone che finiscono vittime dei giri della prostituzione, da fuori, sembrano quasi tutte somigliarsi tra loro. Violenze, abusi, marginalizzazione, povertà estrema. Non fa differenza che si arrivi dal Brasile, dalla Nigeria, dalla Romania o dalla Costa D’Avorio. Lo stato di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Leggi anche: Debiti, violenze e aborti clandestini: cosa c'è dietro la tratta della prostituzione (anche online) in Romagna
Leggi anche: Prostituzione, tratta di esseri umani e sfruttamento: 21 arresti tra Italia e Romania
Costrette a vendere il nostro corpo tra stupri, debiti e aborti clandestini: come funziona la tratta della prostituzione in Romagna.
In Italia, dopo la carceraria scuola dell’obbligo, quasi nessuno è disposto a leggere di sua spontanea volontà. E Gelmo Letami è un editore di provincia costretto a vendere i libri a chi li ha scritti. Lo scrittore paga per leggersi e paga per essere la merce di sé st - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.