Costa d’Avorio-Camerun | formazioni statistiche e anticipazioni

2025-12-27 12:45:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Anteprima Costa d’Avorio-Camerun. Due dei pesi massimi del calcio continentale si affrontano nel Gruppo F della Coppa d’Africa allo Stade de Marrakech, sapendo che una vittoria garantirebbe quasi un posto nella fase a eliminazione diretta. Entrambe le squadre hanno ottenuto vittorie nella giornata di apertura, con la Costa d’Avorio detentrice del torneo che ha sconfitto il Mozambico 1-0 grazie ad Amad Diallo del Manchester United, mentre il Camerun ha sconfitto il Gabon con lo stesso punteggio. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

