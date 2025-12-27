Così Eros Ramazzotti mi ha distrutto casa e non vuole pagare i danni
Paolo Rossi, 59 anni, genovese, fa il revisore dei conti e ha una casa in zona Citylife a Milano. Con annesso problema con un vicino prestigioso: il cantante Eros Ramazzotti. «Mai tali lavori hanno arrecato danni alle unità immobiliari», hanno sottolineato gli avvocati Fabio Lepri e Salvatore Pino, difensori di Rossi. «Fino a quando una di esse è stata ceduta e il suo acquirente ha pensato bene di avventurarsi in lavori letteralmente devastanti. Che hanno gravemente danneggiato l’appartamento sottostante». Eros Ramazzotti e la ristrutturazione della casa a Milano. La Verità racconta oggi in un articolo di Giacomo Amadori che Ramazzotti nell’ ottobre del 2024 ha acquistato casa proprio sopra a quella di Rossi. 🔗 Leggi su Open.online
