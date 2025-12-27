Cos’è la Mers la sindrome respiratoria mediorientale simile al Covid | casi anche in Francia Il responsabile? Non il pipistrello ma il dromedario

Dall’inizio del 2025 e fino al 21 dicembre 2025, sono stati segnalati all’Oms a livello globale 19 casi di sindrome respiratoria mediorientale da coronavirus (Mers-Cov), inclusi quattro decessi. Dei 19 casi, 17 sono stati segnalati dal Regno dell’Arabia Saudita e 2 dalla Francia. La sindrome respiratoria mediorientale (Mers) è una malattia respiratoria causata da un coronavirus (Mers-Cov). Il tasso di mortalità tra i casi confermati è di circa il 37%. Gli esseri umani possono contrarre la Mers-Cov attraverso molteplici vie di trasmissione. Cos’è la Mers, la sindrome respiratoria mediorientale “simile” al Covid: casi anche in Francia. 🔗 Leggi su Notizie.com

